منهم غسل الصحون.. أعمال منزلية تساعدك على فقدان الوزن

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تبذل بعض النساء مجهود كبير لأجل ممارسة الرياضة في ” الجيم ” وفقدان الوزن، مع العلم أن هناك العديد من الأعمال المنزلية التي تعادل ممارسة التمارين الرياضية، سنستعرض أبرزها خلال هذا التقرير.

– تنظيف المنزل

تنظيف المنزل باستخدام المكنسة الكهربائية لمدة 30 دقيقة يساعد على فقدان 99 سعرة حرارية.

– تغيير مفارش السرير

تغيير مفارش السرير يوميًا يعادل ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة، حيث يساهم في حرق 187 سعرة حرارية.

– اللعب مع أطفالك

يُعادل هذا النشاط ممارسة التمارين الرياضية، فاللعب مع الأطفال لمدة 30 دقيقة يساهم في حرق 120 سعرة حرارية، وفي حالة اللعب مع الأطفال لمدة تتعدى 30 دقيقة، سوف يفقد الجسم 30 سعرة حرارية إضافية أو أكثر.

– غسل الصحون

غسل الصحون لمدة 30 دقيقة يوازي ممارسة التمارين الرياضية في صالات الجيم، لأن الجهد المبذول الذي يبذل السيدات عند القيام بهذا العمل يساعدهن على حرق 187 سعرة حرارية.