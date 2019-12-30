مدرب ليفربول يهاجم حكام الفيديو بسبب هدف ساديو ماني

نواف السالم(صدى):

علق مدرب ليفربول يورغن كلوب على المراجعة الطويلة التي قام بها حكم الفيديو المساعد لـ هدف ساديو ماني بمباراة أمس الأحد؛ بسبب لمسة يد محتملة ضد آدم لالانا.

وعن ذلك، قال ” كلوب ” : ” نحن في ديسمبر ونتجه إلى يناير، توقف اللاعبين لهذه الفترة الطويلة ليس جيدًا ” .

وتابع: ” الأفضل أن يذهب الحكام بأنفسهم إلى الشاشة لأنها بجانبنا مباشرة ولم تستخدم مطلقًا ولا أدري لماذا ” .

وأضاف: ” كان الأمر سيصبح أسرع إذا ذهب الحكم إلى الشاشة، لكن هكذا تسير الأمور في إنجلترا ولا يمكننا تغيير ذلك ” .

وكان نظام حكم الفيديو المساعد قد عاد يثير الجدل مجددًا بعدما أثار‭ ‬حنق مدربي الفريقين، خلال فوز ليفربول ” 1-صفر ” على وولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.