«الذيب في القليب» تعيد القصبي للمسرح بعد غياب طويل

أميرة خالد(صدى):

يعود الفنان ناصر القصبي، للمسرح مجددًا بعد غياب استمر سنوات، من خلال مشاركته في العرض المسرحي «الذيب في القليب» ويقام العرض على مدار أسبوعين ضمن فعاليات موسم شتاء الرياض.

ويقام العرض المسرحي في الفترة من 2 وحتى 18 يناير المقبل، وتتوفر التذاكر بفروع فيرجين ميجا ستورز، على أن يُقام العرض في القاعة الزرقاء على مسرح جامعة الأميرة نورة بطريق المطار في الرياض.

ويشارك القصبي النجوم عبدالإله السناني، وريماس منصور، وزارا البلوشي، وحبيب الحبيب، وعلي الحميدي، وآخرون.