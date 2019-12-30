عبارة «أنتِ بقرة ما تشوفين» تحيل شابًا إلى المحكمة
أحيل شاب في الإمارات إلى المحكمة بتهمة سب امرأة بعبارات خادشة للحياء في الطريق العام، حيث وصفها بأنها سمينة، وكانت من ضمن العبارات «أنتِ يا بقرة ما تشوفين»، ثم بصق عليها.
وكانت الشاكية تسير في أحد الشوارع العامة، وتوقف السير بسبب ازدحام مروري، وفوجئت بوجود المتهم بجانبها، وطلب منها الابتعاد عن الطريق رغم وجود الازدحام، وبدأ سبها.
وعلى الفور ذهبت الفتاة إلى أقرب مركز أمني لتقدم بلاغاً ضده، بعد أن سجلت رقم مركبته.
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45150 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله المستعان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90068 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله يعين ..
كان زمان[ عدد التعليقات: 4079 ] نشر منذ 15 دقيقة
بعض الناس يعيش حاله .. أنه ظريف وكوميدي .. رغم أنه ثقيل دم ..