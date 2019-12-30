عبارة «أنتِ بقرة ما تشوفين» تحيل شابًا إلى المحكمة

أبوظبي(صدى):

أحيل شاب في الإمارات إلى المحكمة بتهمة سب امرأة بعبارات خادشة للحياء في الطريق العام، حيث وصفها بأنها سمينة، وكانت من ضمن العبارات «أنتِ يا بقرة ما تشوفين»، ثم بصق عليها.

وكانت الشاكية تسير في أحد الشوارع العامة، وتوقف السير بسبب ازدحام مروري، وفوجئت بوجود المتهم بجانبها، وطلب منها الابتعاد عن الطريق رغم وجود الازدحام، وبدأ سبها.

وعلى الفور ذهبت الفتاة إلى أقرب مركز أمني لتقدم بلاغاً ضده، بعد أن سجلت رقم مركبته.