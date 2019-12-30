مقطع للهالكين سويد والنمر في طريقهما لحي العنود قبل القضاء عليهما

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول آخر ظهور للمطلوبين أمنيا أحمد عبدالله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر، اللذين تم القضاء عليهما بعد تبادلها الأعيرة النارية مع الأجهزة الأمنية في الدمام.

وظهر الهالكين يستقلان سيارة، متجهين للدمام لتنفيذ عملية إرهابية والتي تم إحباطها.

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، صرح بأنه تم التوصل إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات، وبفضل الله تمكنت الجهود من رصد وجود المركبة بشارع الملك سعود، وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف.

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