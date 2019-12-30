مقطع للهالكين سويد والنمر في طريقهما لحي العنود قبل القضاء عليهما
وثق مقطع فيديو متداول آخر ظهور للمطلوبين أمنيا أحمد عبدالله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر، اللذين تم القضاء عليهما بعد تبادلها الأعيرة النارية مع الأجهزة الأمنية في الدمام.
وظهر الهالكين يستقلان سيارة، متجهين للدمام لتنفيذ عملية إرهابية والتي تم إحباطها.
وكان المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، صرح بأنه تم التوصل إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات، وبفضل الله تمكنت الجهود من رصد وجود المركبة بشارع الملك سعود، وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف.
اقرأ أيضًا:
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90068 ] نشر منذ 57 دقيقة
الحمد لله ، اهلكهما على ايدي الجنود البواسل ..
المليليح[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ 51 دقيقة
جهنم وبئس المصير لعنة الله على كل خائن لدينه ووطنه ومليكه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5592 ] نشر منذ 41 دقيقة
الروافض اعداء الدين والوطن
يأكلون من خيرات البلد وولائهم لاسيادهم في طهران
دينهم يحثهم على الغدر والخيانة وسفك الدماء والتآمرعلى الاسلام واهله من ابن العلقمي الى يومنا هذا
لايمكن الوثوق بالروافض الا اذا تبرأوا من التشيع البغيض واتبعوا كتاب الله وسنة رسوله
يوسف العسيس[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 21 دقيقة
الحمد لله وهذا من فضل الله ..
للاسف مازالت العقول ضعيفه لبعض البشر وتفكيرها محدود
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 3165 ] نشر منذ 11 دقيقة
درب تصد ما ترد , يجب ان يعلم هؤلاء الاوغاد ان الولاء لدولة معادية هو خيانة عظمى خصوصا اذا كانت دولة الفرس المجوس والذين يعتبرون انصارهم من امثال هؤلاء لا يعدون ان يكونوا احذية في ارجلهم والمصيبة أن هؤلاء الامعات يعلمون ذلك تمام العلم خصوصا اذا ذهبوا لزيارة العتبات المزعومة لديهم فيعاملون اسوء معاملة فقط لكونهم عربا ومع ذلك يستمرون في تقديم الولاء والطاعة للوغد السفيه ومن على شاكلته
كان زمان[ عدد التعليقات: 4079 ] نشر منذ 10 دقائق
نسأل الله السلامه ..