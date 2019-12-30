النتائج النهائية للتصويت على استفتاء اعتزال تركي آل الشيخ
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن النتائج النهائية، للاستفتاء الذي أجراه قبل أيام حول اعتزاله موقع تويتر من عدمه.
وكشفت النتائج عن مطالبة 66% من المصوتين بعدم اعتزال تركي آل الشيخ من تويتر.
كما صوت 21% من المصوتين الذي قارب عددهم الـ2 مليون مصوت على اعتزال آل الشيخ لمنصة تويتر، بينما أكد الـ13% الباقيين على أن هذا القرار يخصه وحده.
اقرأ أيضًا:
فيصل[ عدد التعليقات: 1108 ] نشر منذ 31 دقيقة
بصراحه
الله يحفظه طال عمره
الله يحفظه وبس