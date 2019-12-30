النتائج النهائية للتصويت على استفتاء اعتزال تركي آل الشيخ

علي القحطاني(صدى):

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن النتائج النهائية، للاستفتاء الذي أجراه قبل أيام حول اعتزاله موقع تويتر من عدمه.

وكشفت النتائج عن مطالبة 66% من المصوتين بعدم اعتزال تركي آل الشيخ من تويتر.

كما صوت 21% من المصوتين الذي قارب عددهم الـ2 مليون مصوت على اعتزال آل الشيخ لمنصة تويتر، بينما أكد الـ13% الباقيين على أن هذا القرار يخصه وحده.

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