احتجاز عسكري وزوجته للاشتباه في قتل خادمتهما

خالد الظفيري(صدى):

فتحت الشرطة الكويتية تحقيقا موسعا مع عسكري في وزارة الداخلية، للاشتباه في قتل خادمته الفيلبينية.

وكان العسكري قد توجه إلى المستشفى برفقته خادمته الفيلبينية لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة.

وسارع الطاقم الطبي في المستشفى إلى إبلاغ عمليات وزارة الداخلية، بعدما تبين أن جسد الضحية تعرض لكدمات وسحجات.

وأفاد العسكري بأنه لا يعلم ما إذا كانت قد دخلت الخادمة في خلاف مع زوجته قبل عودته للمنزل من عمله.