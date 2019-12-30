الطريفي ينتقد رأي القرني بخصوص الكآبة ويصفه بـ «المضلل»

حمود العنزي(صدى):

اختلف الداعية سليمان الطريفي مع الدكتور عائض القرني، حول الطريقة الأمثل لعلاج الاكتئاب.

وكان القرني قد دعا للتمسك بالأذكار الشرعية المعروفة لمواجهة الحالة النفسية السيئة للأشخاص.

وقال القرني: إن مرض الكآبة لم يكن منتشرًا بين الصحابة، ولا الآباء، ولا الأجداد، داعيًا من يعانون منه للمواظبة على الأذكار.

وانتقد الطريفي ذلك الرأي، مؤكدًا أن حديثه يتضمن مغالطات علمية وتاريخية، إذ دعا مرضى الاكتئاب للجوء إلى العلاج العلمي لدى المختصين النفسيين، إلى جانب مواظبتهم على الأذكار الشرعية.

وقال الطريفي: هناك عوارض مؤقتة، وأسبابها بسيطة، تزيلها الأذكار والدعوات، وهناك اضطرابات أسبابها بيولوجية وغيرها، تحتاج مع الدعاء إلى أدوية ومعالجين نفسيين، كمثل بقية الأمراض العضوية تصيب المؤمن والبر والفاجر، وكان السابقون يعانون وتجد هذا في أشعارهم ووصفهم لمعاناتهم، فالحمدلله على تطور التشخيص والعلاج.

وتابع: جهلنا بمعاناة من أصيب باضطراب الاكتئاب أو القلق جعلنا لا نقدر العواقب الناتجة عنهما من صد عن الاستمتاع بالحياة، وسلوك قد يؤدي إلى تعطيل حياة المصاب، أو يدفعه للانتحار أحيانًا، وبالتالي نحن نستخف بالعلاج النفسي، ونظن المسألة متعلقة بالذكر والإعراض عنه، وقد لا يكون لذلك علاقة بالأمر إطلاقًا.

وأضاف: تغريدة فيها مغالطات علمية وتاريخية، وقد تضلل المضطرب بالاكتئاب، تحظى بمتابعة آلاف من الناس، وإعجاب يفوق ذلك، فقط لأنها من شيخ شهير بالوعظ، ألا يدل ذلك على أننا بحاجة إلى نشر الوعي الصحيح، حتى يبصر الناس طريقهم ويعاملوا الحياة معاملة واعية عقلية تستند إلى العلم والعقل.