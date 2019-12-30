بالفيديو.. العصيمي: الترقيات والعلاوة السنوية مرتبطة بالأداء الوظيفي 

عادل الحربي(صدى):

قال الكاتب الصحفي محمد العصيمي إن العنصر البشري في الأجهزة الحكومية مقاوم للتغيير بطبيعته، لافتا إلى التغيرات الإستراتيجية الكبيرة بالأجهزة الحكومية.

وأبان العصيمي خلال حواره ببرنامج «تم»، أن الموظف بات علي الطريق لفهم هذه التغيرات والتشريعيات، لافتا إلى أن العلاوة السنوية تعطي للموظفين بغض النظر عن أدائهم بشكل متساوي الآن.

وأوضح العصيمي أن الموظف سيخضع لنظام يتعلق بأدائه وقدرته وإنجازه كي يحصل علي علاوة سنوية خاصة بالشغل، مردفا: «الآن الترقيات والعلاوة السنوية مرتبطة بالأداء الوظيفي عكس ماكان بالسابق».

https://mobile.twitter.com/tammtalkshow/status/1211342239298916352?s=12