بالفيديو.. محرق يوضح سبب توحيد الأسئلة النهائية بجامعة جازان

تركي السالم(صدى):

كشف موسى محرق المتحدث الرسمي لجامعة جازان عن سبب توحيد أسئلة فاينل جامعة جازان، قائلا إن الهدف من ذلك تحقيق المساواة، وتحري تحقيق العدالة بين طلاب وطالبات الجامعات في كافة المحافظات، حيث أن ذلك يصب في رفع مستوي التعلم وتحقيق الجودة.

وأشار محرق خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «ياهلا» المذاع عبر قناة «روتانا خليجية»، إلي أن سبب توحيد الأسئلة النهائية هو تحري العدالة وللإيفاء بمتطلبات الجامعة لتوحيد الخطط والمقررات الدراسية للحد من التباين في النتائج.

وحول ما يتعلق بتباين الأسئلة النهائية، قال محرق: «نسعي لوضع معايير لبناء الأسئلة»، لافتا: «هناك فريق من لجان مختصة من أعضاء هيئة التدريس لاختيار الأسئلة من المقرر».