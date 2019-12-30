بالفيديو.. وزير الإسكان يعتمد على 4 سياسات رئيسية منذ توليه المسؤولية

حمود العنزي(صدى):

أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل أنه يعتمد على 4 سياسات رئيسية في وزارته منذ توليه المسؤولية كي يحوز على رضا المواطن، و في مقدمتها تمكين هذا المواطن أيًّا كانت وظيفته أو عمره، وأن يحصل على التمويل اللازم لتملُّك وحدته السكنية أو بناء المسكن الملائم في أقصر وقت ممكن.

ولفت «الحقيل» إلى أن السياسة الثانية التي يتبعها خلال عمله في الوزارة هي توفير عدد كبير ومتنوع من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وجودة عالية.

وأوضح الحقيل أن السياسة الثالثة في منهج عمله داخل الوزارة هي جعل تمكين التشريعات من تنظيم العلاقة بين جميع أطراف عملية السكن، سواء الساكن أو المواطن، والحكومة، ومقاولي التشييد.

وأردف أن السياسة الرابعة تتمثل في تسهيل وتبسيط إجراءات التملك، والعمل على تطويرها من خلال إدخال التكنولوجيا والتقنيات الذكية لاختيار المسكن والبرامج المناسبة لكل أسرة عبر الإنترنت.