إصابة نجل مدير العمليات الأمنية 911 بمكة في حادث مروري مروع 

نايف السالم(صدى):

وقع حادث مروري مروع بين شاحنة ومركبة، مما أسفر عن إصابة الابن الأكبر لمدير مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمكة المكرمة العقيد علي بن عطية الغامدي.

وتفصيلا، تعرض الابن الأكبر لمدير مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمكة المكرمة العقيد علي بن عطية الغامدي لحادث مروري عندما تفاجأ بوجود شاحنة من نوع «سطحة» أمامه وحاول أن يتفاداها إلا أن مركبته انحرفت وارتطمت بعمود إنارة على طريق مزدلفة باتجاه العزيزية أثناء عودته من جامعة أم القرى.

وتسبب الحادث في إصابة الابن الأكبر لمدير مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمكة بإصابات متفرقة في الجسم ونقل بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى النور التخصصي وتم تنويمه بغرفة العناية المركزة وحالته حرجة.