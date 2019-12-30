« الجوازات » تتفاعل مع استفسار أم تريد إصدار تصريح لابنتها

نايف السالم(صدى):

تفاعلت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، مع استفسار سيدة تريد إصدار تصريح لابنتها لدول الخليج ولكن واجهتها مشكلة.

‏ووجهت السيدة سؤالا إلى الجوازات، عبر تويتر: ” أنا أم وأريد إصدار تصريح لابنتي لدول الخليج ولكن الموقع يقول ليس لديك افراد مسجلين، وأنا لدي سجل أسرة مضافة فيه ابنتي فما هو الحل؛ علماً بان لدى ابنتي جواز سفر “.

وأجابت الجوازات: ” في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن مراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له، وتشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون) ” .