سر الشاي الحلو لإتمام الزواج في أذربيجان

أميرة خالد(صدى):

يعد السكر في الشاي من التقاليد المرتبطة بمرحلة طلب الزواج، فهي من أكثر التقاليد إثارةً للاهتمام في أذربيجان.

ويرمز هذا التقليد الخاص بوضع السكر في الشاي للموافقة على الزواج، فعندما يأتي أهل العريس إلى منزل العروس لتقديم طلب الزواج، يُعد عدم القبول في الزيارة الأولى من التقاليد الأذربيجانية.

وتبين أنه من التقليدي زيارة منزل العروس 7 مرات وبعد ذلك، يوافق أهل العروس على الزواج، حيث أن الحالة الوحيدة التي لا نقدم فيها الشاي هي مرحلة البحث عن الشريك المناسب، ولكن إذا تم إعطاء الموافقة، يُقدم الشاي الحلو.

ويُقدم بطريقة خاصة يبقى فيها الماء في أسفل كأس الشاي التقليدي على شكل فاكهة الكمثرى، والذي يُدعى “أرمودو”، بينما يبقى الخليط في الأعلى. وهما لا يمتزجان، وبعد الموافقة على الزواج، يتم خلط الشاي، ويمتزج اللونان مع بعضهما البعض، ويرمز ذلك إلى اتحاد عائلتين.