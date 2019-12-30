فيديو جديد للطفل الذي أمّ المصلين في المصلى المتنقل قبل مباراة الهلال واوراوا 

نواف السالم(صدى):

أحدث مقطع فيديو جديد للطفل الذي أمّ المصلين في المصلى المتنقل قبل مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب أبطال آسيا باستاد جامعة الملك سعود بالرياض، ضجة كبيرة بمواقع السوشيال ميديا في المملكة.

وكان الطفل على اليوسف أم المصلين قبل مباراة الهلال وأوراوا، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وبدا الطفل في الفيديو، وهو يقرأ آيات من سورة غافر بصوت شجي، ولاقي الفيديو تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.