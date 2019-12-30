وافد يخمد حريق مركبة قبل وصول الإطفاء شرق القنفذة

علي القحطاني(صدى):

أخمد سائق “وايت” باكستاني الجنسية، حريقا اشتعل بسيارة مواطن برفقته اثنان من أبنائه، بعد انتهائهم من اختبار اليوم في مدرستهم بالمرحلة المتوسطة.

وتفصيلا، اشتعلت النيران في مقدمة سيارة المواطن خلال سير مركبتهم في إحدى طرق “سبت الجارة” شرق القنفذة، وعلى الفور سارع بإخراج أولاده منها كما أبلغ الدفاع المدني التي تأخرت لبعدها عن الموقع؛ لدفعه للاتصال بسائق “الوايت” الباكستاني وطلب المساعدة منه.

وقام سائق “الوايت” بإحضار صهريج المياه لإطفاء النيران، بعدما وصل للموقع خلال أقلّ من 10 دقائق، وأخمد الحريق قبل أن يأتي على كامل السيارة؛ ما أسهم في تقليل الخسائر المادية للمواطن صاحب المركبة.