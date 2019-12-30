مستشفى دله تعلن عن وظائف صحية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى دله، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مستشفى دله في مدينة الرياض.

وأوضح المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي؛ فني تخدير: شهادة الدبلوم في تخصص التخدير، أو ما يعادلها، أخصائي معالج الجهاز التنفسي: درجة البكالوريوس في تخصص العلاج التنفسي، أخصائي التعقيم المركزي: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص التعقيم.

يأتي ذلك بالإضافة إلى منسق التأمين الطبي: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة؛ بينما التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019م، ولتفاصيل أكثر يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــا .