مركز اضطرابات النمو والسلوك بصحة بيشة يبدأ في استقبال الحالات

محمد بن طحيطح(صدى):

ازدادت في السنوات الماضية نسبة اضطرابات النمو لدي الاطفال مثل اضطراب طيف التوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والضعف الحسي وغيرها من اضطرابات النمو . وبناء علية فقد تم اطلاق المركز الوطني لاضطرابات النمو والسلوك المبني علي الأسس والاساليب العلمية للتعامل مع هذة الحالات المرضية وتشخيصها وتقديم الخدمة بأفضل المعايير والممارسات الصحية.

ومستشفي الولادة والاطفال ببيشة يعد من احدث المستشفيات والذي يحتضن مركز اضطرابات النمو والسلوك وهذا المركز يعتبر اضافة متميزة في الخدمات الصحية المتخصصة في مجال النمو والسلوك ويضم المركز العديد من العيادات التخصصية والتي تم تجهيزها وفق افضل المعايير العالمية الحديثة.

الجدير بالذكر المركز بدأ بإستقبال الحالات وذلك من خلال عيادة الأطفال في المستشفى، حيث يتم فرز الحالات ووضع خطة علاجية آمنة ومن ثم تحويل الحالات إلى مركز النمو والسلوك لبدء الرحلة العلاجية والمتابعة.