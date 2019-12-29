خالد النمر يحذر من المكملات الغذائية الخاصة بحرق الدهون

علي القحطاني(صدى):

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، اليوم الأحد، من المكملات الغذائية الخاصة بحرق الدهون والتي تؤثر على عضلة القلب.

وقال خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” بعض المكملات الغذائية الخاصة بحرق الدهون تحتوي على كميه عاليه من هرمون الثايروكسين دون كتابتها في محتويات العلبه مما يؤثرع عضلة القلب وارتفاع الضغط ” .

وأوضح ” النمر ” سؤال هل ضغط الدم يرتفع أثناء النوم: ” ينخفض على وجه العموم… إلا في غير المتحكم بضغطه، أو من لديه انقطاع التنفس أثناء النوم، أو يعاني من الآم المفاصل المبرحة، أو يتقطع نومه كثيراً بسبب تضخم البروستات وبالتالي الذهاب لدورة المياه كثيراً …الخ ” .