قائمة بحالات الوفيات والاعتداءات بالمدارس في 2019

نايف السالم(صدى):

وقعت عدة حالات وفيات لعدد من الطلاب وحوادِث اعتداء وعنف في المدارس والجامعات بعدد من مناطق المملكة في عام ٢٠١٩، وأبرزها وفاة الطالب معتز بن خويتم الحارثي في مدرسته بالرياض؛ حيث تنازل والده عن القاتل لوجه الله.

وشهد هذا العام أيضًا حالة الطالب الذي تُوفي في مدرسة أبي ذر الغفاري بجدة إثر تدافع مع زميله، والطالبة التي تُوفيت في قاعة الدراسة بجامعة حائل، كما تعرّض وكيل مدرسة متوسطة بمدينة تبوك في 25 فبراير 2019، لاعتداء من قِبل 4 أشخاص (أحدهم طالب) تسللوا إلى داخل المدرسة قبل نهاية الحصة الأخيرة، وقاموا بضربه

وفي سياق متصل، اعتدى طالب على وكيل مدرسة ثانوية بمدينة تبوك في 18 مارس الماضي؛ فضلًا عن اعتداء طالب في المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس الأهلية بالرياض على زميله بطريقة وحشية، حيث قام بركله مرتين على وجهه قبل أن يتدخل أحد زملائهما ويمنع الطالب المعتدي من مواصلة ضـرب زميله.

وفارقت طالبة الحياة في قاعة الدراسة في كلية التربية بجامعة حائل في الثاني من يوليو الماضي، حيث أُصيبت بحالة تشنُّج وسقطت على الأرض، بينما توفي الطالب بالصف السادس في مدرسة الوليد بن بشر الابتدائية بالرياض في شجار مع أحد زملائه ليقوم الأخير بخنقه.

لقي طالب يدرس في الصف الأول المتوسط في مدرسة أبي ذر الغفاري بحي المتنزهات في جدة مصرعه، مطلع أكتوبر الماضي، وذلك إثر حصول تدافع مع أحد زملائه في الفصل، سقط على إثره مغشياً عليه، وجرى نقله إلى المستشفى لكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وانتحرت طالبة داخل إحدى دورات المياه بمقر الطالبات الرئيسي بالفيصلية.

وتوفي طالب بمدرسة أبي هريرة الابتدائية والمتوسطة في محافظة شرورة بعد طعنه بآلة حادة من زميله، وتوفي طالب في المرحلة المتوسطة بعد سقوط عارضة المرمى على رأسه أثناء حصة التربية البدنية؛ فضلًا عن وفاة طالب إثر سقوطه في ساحة المدرسة نتيجة إصابته بتوقف مفاجئ في الدورة الدموية.