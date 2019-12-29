« مراكز عبور » تعلن عن وظائف نسائية شاغرة في وادي الدواسر 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود وظائف صحية شاغرة للنساء من المواطنين وغير المواطنين، على مسمى “ممرضات”؛ للعمل بمركز رمز الحنان التابع للمجموعة في محافظة وادي الدواسر.

وأبانت المجموعة، أن الوظائف المتاحة لحملة شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، ويفضل وجود خبرات سابقة.

ودعت المجموعة، الراغبات للتقديم لتسجيل طلباتهن من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف على الرابط التالي من هنـــــــــا .