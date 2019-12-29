مصفاة ساسرف توفر وظائف إدارية وهندسية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مصفاة أرامكو السعودية ” ساسرف ” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مستشار رعاية الموظفين: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها، ومهندس عمليات أول: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو ما يعادلها، ومهندس تخطيط: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:هنــــــــا.