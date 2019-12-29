بالفيديو.. مدرب إسعافات أولية يكشف عن كيفية إسعاف المصاب بنوبة سكر

علي القحطاني(صدى):

كشف أحمد باشميل مدرب إسعافات أولية عن كيفية إسعاف المصاب بنوبة سكر، قائلا: ” يجب أن نتأكد أنه مريض السكرى مغشيا عليه بسبب السكري ” .

وأضاف باشميل خلال حواره في برنامج ” سيدتي ” : ” أن رائحة الفم لمريض السكري نفاذة وشحوب بالبشرة في حالة إذا كان السكر منخفض ” .

وشدد: ” يجب الاتصال الإسعاف أولا ثم نضع عسل أو شيكولاته تحت لسان مريض السكرى ” .

وتابع: ” نسبة المصابين بالسكري من السعوديين 10.1% ، وبالمملكة من المواطنين والمقيمين 8.5% وفقا لإحصاءات 2018 ” .