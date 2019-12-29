بالفيديو.. مدرب إسعافات أولية يكشف عن كيفية إسعاف المصاب بنوبة سكر
كشف أحمد باشميل مدرب إسعافات أولية عن كيفية إسعاف المصاب بنوبة سكر، قائلا: ” يجب أن نتأكد أنه مريض السكرى مغشيا عليه بسبب السكري ” .
وأضاف باشميل خلال حواره في برنامج ” سيدتي ” : ” أن رائحة الفم لمريض السكري نفاذة وشحوب بالبشرة في حالة إذا كان السكر منخفض ” .
وشدد: ” يجب الاتصال الإسعاف أولا ثم نضع عسل أو شيكولاته تحت لسان مريض السكرى ” .
وتابع: ” نسبة المصابين بالسكري من السعوديين 10.1% ، وبالمملكة من المواطنين والمقيمين 8.5% وفقا لإحصاءات 2018 ” .
كيفية إسعاف المصاب بنوبة سكر؟#برنامج_سيدتي#خليجية@TECGENERAL pic.twitter.com/eIJx2a0u8D
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 29, 2019
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