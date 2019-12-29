بالفيديو.. متحدث أمن الدولة يكشف تفاصيل مخطط إرهابي جديد

نايف السالم(صدى):

تحدث المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، اللواء بسام عطیة، عن تفاصيل العملیة الأمنیة التي نفذتھا القوات الأمنیة في الدمام، لافتا إلي تورط جهات خارجية في التخطيط للعمل الإرهابي.

وقال عطية أن قوات الأمن أحبطت تنفیذ عملیة إرھابیة وشیكة كانت تستھدف ضـرب المنظومة الاقتصادية في المملكة، لافتا إلى أن جوھر أھداف الإرھاب ھو العبث الاقتصادي.

وأشار عطية، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية” إلى أن وجود مادة (RDX) مع الإرھابیین دلیل على أن ھناك دولة ما ترعاھم وتقف وراءھم، لأنھا مادة ممنوعة التداول ولا توجد إلا بحوزة القوات العسكرية.

وأكد أن خروج ھذه المادة من المؤسسة العسكرية في دولة ما وانتقالھا إلى أيدي أفراد أو تنظیمات إرھابیة دلالة قاطعة على تسھیل ھذه الدولة لخروج تلك المادة ومباركتھا ورعايتھا للإرھاب.