بالفيديو.. إيقاف حساب السكري وتحويله إلى منصة رئيسية للتوعية الصحية 

علي القحطاني(صدى):

نشر حساب توعوي باسم «تمت السيطرة» مقطع فيديو ظهر فيه هاشتاق تحت عنوان ” إيقاف حساب السكري “، وجاء ذلك بعدما قامت وزارة الصحة بتحويل حساب تابع لها، يجسد مرض السكري.

وعرض الحساب تغريدة قال فيها :«‏تم ‎إيقاف حساب السكري وبكم سنسيطر عليه و نعيش حياة صحية من خلال هذا الحساب بإذن الله».

يذكر أن حساب السكري هو حساب قديم تابع لوزارة الصحة، تقوم فيه شخصية بتجسيد مرض السكري، وتم تغيير نشاط الحساب ليصبح المنصة الرئيسية للتوعية الصحية.