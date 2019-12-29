تغريم مساعد مدرب النصر للتدخين ومعاقبة الأهلي لتأخر القائمة

نواف السالم(صدى):

أصدرت ‏لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، اليوم الأحد، عدة قرارات منها تغريم مساعد مدرب النصر 20 ألف ريال؛ بسبب التدخين داخل ملعب مباراة العدالة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت اللجنة، عن تغريم نادي النصر 50 ألف ريال؛ نظير التأخير في تسليم قائمة المباراة أمام العدالة، وتأخر الفريق إلى دخول الملعب قبل شوطي المباراة.

وفي سياق متصل، أعلنت ‏لجنة الانضباط، عن تغريم نادي الأهلي 22.500 ريالًا؛ بسبب تأخر قائمة الفريق أمام ضمك.