بالفيديو.. داعية مصري: حتى لو خرجت المرأة عارية لا تتحمل مسؤولية التحرش

القاهرة(صدى):

أكد الداعية المصري الدكتور مبروك عطية، اليوم الأحد، أن المرأة لا تتحمل مسؤولية وقوعها ضحية تحرش حتى ولو خرجت عارية، داعيًا إلى أخذ حق كل من وقعت ضحية لهذا الأمر وتغيير تعامل المجتمع معها.

وأوضح مبروك عطية، في لقائه مع برنامج ” يحدث في مصر ” الذي تذيعه قناة MBC مصر، أنه لو عرفت المرأة مكانتها لما بالغت في الزينة، على الرغم من أنه يؤكد أن مبالغة المرأة في الزينة ليست هي سبب التحرش لكنه يرى من العوامل المثيرة التي تجعل الرجل يتحرش، فهو ليس نبيا ولا صديقا.

وقال عطية: ” لا أحمل المرأة مسؤولية التحرش، لكنني أقول لها لا تكوني عاملًا مشجعًا على هذا “؛ مؤكدًا أن المرأة حتى لو خرجت عارية لا يجب أن يتحرش بها الرجل، محذرًا من القريب لأنه يدخل في مأمن، فلا يجب أن تشجعه البنت عليها بالتبسط معه.