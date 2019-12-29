فيديو مسرب.. التحقيق مع دنيا بطمة وشقيقتها في «فضح المشاهير»

أميرة خالد(صدى):

كشفت فيديوهات مسربة، عن دنيا بطمة أثناء تحقيق الشرطة المغربية، معها في قضية ” حمزة مون بيبي “؛ فضلًا عن التحقيق مع شقيقتها ابتسام بطمة في نفس القضية.

ورصد الفيديو لحظة دخول بطمة إلى مركز الشرطة، بالإضافة إلى مغادرة الشقيقتين دنيا وابتسام بعد التحقيق معهما، وبدا واضحًا إصرار بعض الصحافيين على التحدث إليهما.

ويتم التحقيق مع بطمة حول العلاقة التي تربطها ببعض ضحايا الحساب الشهير، الذي كان يتعرض من خلاله فنانون ومشاهير ومحلات وفنادق للابتزاز، وحول ما إن كانت تربطها علاقة به وبالواقفين وراءه.