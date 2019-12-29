«الطيران المدني» تصدر توجيهًا بشأن الجوازات السعودية والأمريكية منتهية الصلاحية

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأحد، توجيهًا باعتبار جوازات السفر الخاصة بالسعوديين والأمريكيين سارية المفعول لمدة 6 أشهر بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها.

وجاء ذلك لجميع شركات الطيران والطيران الخاص العاملة في المملكة، بناء على اتفاقية تم توقيعها بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، تنص على أن جوازات السفر السعودية والأمريكية سارية المفعول لمدة 6 أشهر بعد تاريخ انتهاء جواز السفر.

وتشير الاتفاقية، إلى أنه يسمح لأي من مواطني البلدين ممن بحوزتهم جوازات سفر سارية المفعول بالدخول إلى البلد الآخر إلى آخر يوم في صلاحية جواز السفر.