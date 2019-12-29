الأهلي يستعد لمواجهة الفيحاء في كأس الملك 

ماجد محمد(صدى):

عاود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة الفيحاء، الخميس المقبل، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأدت القائمة الأساسية التي شاركت أمام الشباب تدريبات استشفائية وتمارين استرجاع لياقة.

وأجرى باقي اللاعبين تمارين لياقية اعتمدت على السرعة والتمركز في المساحات المختلفة من أرضية الملعب، وشهدت تطبيق عددا من الحالات الفنية في مختلف مراكز اللعب.

وشارك الدولي الجزائري يوسف البلايلي في التدريبات الجماعية بشكل منتظم، بعد غيابه عن مواجهة الفريق الماضية أمام الشباب.

ومنح جروس اللاعبين راحة من التدريبات غدا الاثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء المقبل.