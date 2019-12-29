عبدالرزاق حمدالله يتوج بجائزة أفضل لاعب عربي

نواف السالم(صدى):

توج ‏نجم ‎فريق النصر، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، اليوم الأحد، بجائزة ” غلوب سوكر ” العالمية كأفضل لاعب عربي في عام 2019.

وكان حمدالله، قد تصدر قائمة هدافي العالم لعام 2019 بـ57 هدفاً؛ عقب تسجيله لثلاثة أهداف في مباراة فريقه الأخيرة أمام نادي الفيحاء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وارتفع حينها عدد أهداف اللاعب المغربي لـ57 هدفًا؛ فيما يأتي بعده اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي بـ54 هدفًا؛ وبعدهما نجم برشلونة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ50 هدفًا.