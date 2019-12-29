«صحة الرياض» تنفذ برنامج تدريبي للمستشفيات صديقة الأم والطفل

سعيد العجل(صدى):

أقامت ” صحة الرياض ” ، ممثلة بمستشفى الولادة والاطفال بمحافظة الخرج ، مؤخراً دورة تدريبية بعنوان ” المستشفيات صديقة الام والطفل “، وذلك بإشراف مساعد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض للخدمات العلاجية د/ علي بن سليمان الجمعة.

ونوّه مدير إدارة شؤون المستشفيات بصحة الرياض الدكتور مجاهد بن ظافر الشهري أن الدورة تأتي في إطار مشروع إعداد أكبر عدد من مستشفيات منطقة الرياض لتصبح صديقة للأم والطفل، وذلك حسب جدول زمني مدروس يضمن بنهايته اعتماد جميع المستشفيات بالمنطقة بإذن الله.

كما أوضحت منسقة برنامج الرضاعة الطبيعية بمنطقة الرياض ومسؤولة وحدة تطوير أقسام النساء والولادة بصحة الرياض الدكتورة منى سمير أن البرنامج يستهدف الممارسين الصحيين بالمستشفيات، وتأهيل المتدربين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتقييم المؤسسات الصحية لمعايير مبادرة المنشآت صديقة الطفل، بحسب معايير منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، وإيجاد بيئة داعمة للأمهات في المؤسسات الصحية، وتدريب العاملين ذوي العلاقة على مهارات تقديم المساعدة للأمهات وتحفيزهن على الرضاعة الطبيعية.

يُذكر أن مبادرة المستشفيات صديقة الطفل أطلقتها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف عام 1991، وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود العالمية لحماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية.

وحصل على لقب (صديق الطفل) 64 مستشفى ومركزاً صحياً داخل وزارة الصحة وخارجها على مستوى المملكة بعد تطبيق المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية واليونيسف.