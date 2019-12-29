بالفيديو.. مستشار قانوني: شرط وحيد للسماح بزواج الأصغر من 18 عامًا
كشف محمد الوهيبي، مستشار قانوني ومحكم قضائي، اليوم الأحد، أن القانون لم يمنع تزويج من هم أقل من 18 عاماً، لكنه أوجب الحصول على إذن، وهذا يخدم رؤية المملكة لجودة الحياة.
وقال ” الوهيبي ” خلال مشاركته في برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية، أن الفحص الطبي لتزويج من هم أقل من 18 عاما يكون بتكليف مباشر من القاضي للجهات الصحية المختصة.
وفي السياق نفسه، أوضح المستشار القانوني والمحكم القضائي، أن إجراءات عقود النكاح أصبحت إلكترونية، وهذا يقضي على كثير من المخالفات عقد قران لمن هم أقل من 18 عامًا.
محمد الوهيبي – مستشار قانوني ومحكم قضائي:
القانون لم يمنع تزويج من هم أقل من 18 عاماً، لكنه أوجب الحصول على إذن، وهذا يخدم رؤية المملكة لجودة الحياة#برنامج_سيدتي#خليجية@loweyrm pic.twitter.com/r7JmLRIkpm
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 29, 2019
محمد الوهيبي – مستشار قانوني ومحكم قضائي:
إجراءات عقود النكاح أصبحت إلكترونية وهذا يقضي على كثير من المخالفات عقد قران لمن هم أقل من 18 عاما#برنامج_سيدتي#خليجية@loweyrm pic.twitter.com/AkPmcogPBv
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 29, 2019
محمد الوهيبي – مستشار قانوني ومحكم قضائي:
الفحص الطبي لتزويج من هم أقل من 18 عاما يكون بتكليف مباشر من القاضي للجهات الصحية المختصة#برنامج_سيدتي#خليجية@loweyrm pic.twitter.com/9MEvHWD0xy
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 29, 2019
abdul[ عدد التعليقات: 1949 ] نشر منذ 8 دقائق
علي اذن ممن؟