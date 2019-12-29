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بالفيديو.. مستشار قانوني: شرط وحيد للسماح بزواج الأصغر من 18 عامًا

بالفيديو.. مستشار قانوني: شرط وحيد للسماح بزواج الأصغر من 18 عامًا
عادل الحربي(صدى):

كشف ‏محمد الوهيبي، مستشار قانوني ومحكم قضائي، اليوم الأحد، أن القانون لم يمنع تزويج من هم أقل من 18 عاماً، لكنه أوجب الحصول على إذن، وهذا يخدم رؤية المملكة لجودة الحياة.

‏وقال ” الوهيبي ” خلال مشاركته في برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية، أن الفحص الطبي لتزويج من هم أقل من 18 عاما يكون بتكليف مباشر من القاضي للجهات الصحية المختصة.

‏وفي السياق نفسه، أوضح المستشار القانوني والمحكم القضائي، أن إجراءات عقود النكاح أصبحت إلكترونية، وهذا يقضي على كثير من المخالفات عقد قران لمن هم أقل من 18 عامًا.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1949 ] نشر منذ 8 دقائق

علي اذن ممن؟

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