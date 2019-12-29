« الداخلية » تبعث رسائل نصية للمواطنين بعد إحباط عملية إرهابية في الدمام

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة الداخلية على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع الأجهزة الأمنية في الكشف عن أصحاب الفكر الضال والمنضوين في جماعات إرهابية.

وبعثت الداخلية رسائل نصية منها:”أخي المواطن.. أخي المقيم: أمن وطننا مسؤولية الجميع. ساهم في اجتثاث الإرهاب والفكر الضال بإبلاغ مركز العمليات الميدانية 990 في رئاسة أمن الدولة على الرقم 990، ومن خارج المملكة: 00966112455922، أو مراسلة البريد الإلكتروني: [email protected]، أو عبر الفاكس: 0114869645.

يذكر أن رئاسة أمن الدولة كشفت عن مقتل عنصرين مطلوبين أمنيًا رفضا تسليم نفسيهما إثر مواجهتهما في الدمام والقبض على عنصر ثالث.

وذكر المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، أنه نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية، فقد توفر لدى الجهة المختصة بالرئاسة في إشارة لوجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات.