مستشفى الملك فهد التخصصي يكشف عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضح المستشفى، أن ذلك للعمل لدى التجمع الصحي الأول؛ بينما المسميات الوظيفية الشاغرة هي: منسق التمريض، أخصائي أشعة الثدي، سكرتير (عدد وظيفتين)، أخصائي تمريض (عدد وظيفتين)، أخصائي اجتماعي، مثقف صحي، ممرض، عامل نظافة، حارس الأمن ثالث، حارس الأمن ثان، سائق، مثقف اجتماعي، فيزيائي طبي، فني تقنية المعلومات.

وأشارت إدارة المستشفى، إلى أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 29 فبراير 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــا .