مطاعم واجاماما تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين في جدة 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مطاعم واجاماما “ wagamama ” ، المتخصصة في تقديم المأكولات الآسيوية، عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود وظائف شاغرة للمواطنين والمواطنات من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مطاعم الشركة بالمملكة في جدة.

وأبانت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:كاشيرة مطعم، مضيفة، مقدم/ مقدمة طعام.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 فبراير 2020م.

ولفتت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنـــــــا.