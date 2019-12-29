بالفيديو.. ‏‎الهلال يتوج بجائزة أفضل نادي عربي لعام 2019

ماجد محمد(صدى):

حصل نادي الهلال، اليوم الأحد، على جائزة جلوب سوكر العالمية كأفضل نادي عربي في عام 2019.

وكتب الحساب الرسمي للزعيم عبر موقع التدوين الصغير تويتر: ” كبير آسيا يتوّج بجائزة ” جلوب سوكر العالمية ” كأفضل نادي عربي لعام 2019م “؛ فيما كشف مقطع فيديو عن لحظة تسلم رئيس الهلال الأستاذ فهد بن نافل للجائزة.

وكان الهلال قد توج ببطولة دوري أبطال آسيا لهذا العام؛ فيما حصد المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2019 عقب مباراة مثيرة أمام فريق مونتيري المكسيكي الذي أخذ البرونزية البطولة بركلات الترجيح.