حالة الطقس المتوقعة ليوم غدًا الاثنين

الرياض(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الاثنين، متوقعة هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه يمتد تأثيرها الى منطقة القصيم والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة)؛ بينما تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وفي السياق نفسه، قالت الهيئة، عبر موقعها الرسمي، أنه يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الوسطي والجنوبية للمنطقة الشرقية.