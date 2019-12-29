6 نصائح للمرأة العاملة للتوازن بين العمل والحياة الزوجية 

أميرة خالد(صدى):

تعاني المرأة العاملة من قضاء غالبية الوقت خارج المنزل ثم تعود لتقوم بواجباتها كربة بيت مما يجعلها مرهقة وغير مهتمة بحياتها الزوجية.

وتتخلص المرأة العاملة من ضغط العمل من خلال الأكل فتجد فيه فرصة للدردشة والتخلص من التوتر.

ونستعرض بعض الأفكار المميزة التي تساعد في الحفاظ على حياة زوجية مستقرة وصحية ومنها: أولا.. عطلة بيوم: إذا كنت كثيرة الانشغال بسبب العمل خارج البيت وداخله، فعطلة بيوم لكليكما ستكون مناسبة، لذلك أطلبي من أحد المقربين منك رعاية أطفالك واحصلي على وقت مستقطع من خلال السفر لمكان قريب لتستريحا من ضغط العمل والحياة اليومية.

ثانيا.. زيارة متحف أو معرض فني: لن يكون لديك الوقت لتحضي بالمتعة مع زوجك، لذلك جربي الذهاب لمتحف محلي أو معرض فني لتحصلي على وقت مستقطع رفقة شريكك.

ثالثا.. وجبة واحدة: تناولي وجبة الفطور معا أو الالتقاء في مكان مناسب لكليكما للغداء بشكل منفرد.

رابعا.. نزهة مع الأطفال: إذا كنت أما لأطفال صغار فالسيارة ستكون حلا مناسبا يجنبك التعب، استمتعي بنزهة في السيارة مع القيادة بهدوء مما يساعد الأطفال على النوم.

خامسا.. نزهة في الحديقة: ليست بصيحة قديمة لكنها فرصة للترويح عن النفس والاستمتاع بجمال الطبيعة رفقة من تحبين، جربي القيام أيضا بالمشي والتنزه في مكان هادئ وستحصلين على وقت لطيف وهادئ.

سادسا..ممارسة الرياضة: تخصص الكثيرات في هذه الأيام جدول خاص لذهاب للجيم وممارسة الرياضة، جربي الذهاب كثنائي واحصلي على بعض المرح مع زوجك.