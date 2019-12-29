بالصور.. « فورد » تزيح الستار عن تصميم فريد لموستنج SUV الصغيرة 

أميرة خالد(صدى):

طورت فولكس فاجن وفورد في موديل موستنج كروس أوفر أصغر من ماخ اي، حيث أن فورد خططت لتوسيع مجال موستنج مع إضافة كروس أوفر كهربائية جديدة بتصميم فريد ومختلف بعض الشيء عن ماخ اي.

ووجدت عقبات لمشاركة المنصات مثل اختلاف طبعية ومعمارية الموديلات بين فولكس فاجن وفورد واحتياج فورد لتعديل المنصة أو إضافة تغييرات عليها لتناسب موستنج كروس اوفر، أو ربما تقرر فورد تصميم السيارة الجديدة لتناسب المنصة مباشرة من فولكس فاجن.

وأوضحت فورد أنها لن تطرح موستنج ماخ اي الجديدة قبل عام من الآن، لذلك من الصعب الحكم حاليا على مدى شعبية الكروس أوفر الكهربائية في السوق قبل دراسة مبيعاتها، حيث تتغير خطط فورد بالنسبة للكروس أوفر الأصغر بناء على ردود الفعل لماخ اي.