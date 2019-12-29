‏توضيح بشأن تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

علي القحطاني(صدى):

أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، تنبيهًا بخصوص تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، والإعلان عن مواعيد التسجيل والاختبارات لاحقًا.

وأوضحت الهيئة، أنه إشارة إلى القرار الوزاري رقم ٨١٦ وتاريخ ١٩/٤/١٤٤١ هـ، حول تأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصاد بالقرار الوزاري رقم ٢٨٩١، وتاريخ ٩/١٠/١٤٤٠؛ ليكون بتاريخ ١٠/١١/١٤٤١ الموافق ١/٧/٢٠٢٠ م.

وأضافت: ” وعليه تم تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، وسيتم الإعلان عن مواعيد التسجيل والاختبارات لاحقًا ” .