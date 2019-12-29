لوشيسكو للجنة المسابقات: شرفنا الكرة السعودية فهل هذا هو الجزاء؟

طلال الغامدي(صدى):

علق المدير الفني لنادي الهلال الروماني رازفان لوشيسكو، اليوم الأحد، على ما يتم تداوله عن رفض لجنة المسابقات باتحاد الكرة الاجتماع مع ممثل الزعيم لتحديد أوقات مناسبة لمباريات الفريق المؤجلة حتى لا تتعارض مع لقاءات البطولة الآسيوية.

وقال لوشيسكو، في المؤتمر الصحفي المنعقد قبل مواجهة العدالة المؤجلة من الجولة العاشرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، غدًا الاثنين: ” لا أصدق ما يتعرض له الهلال من لجنة المسابقات من ضغط رهيب حسب ما اطلعت عليه.. هل هذا جزاء من يشرف الوطن لديهم !!”.

وعلى جانب آخر، أعلن ‏مدرب ‎الهلال لوشيسكو، عن استعادة خدمات اللاعب سالم الدوسري بمواجهة الغد أمام العدالة، بالإضافة إلى عودة اللاعبين كاريلو وياسر الشهراني.