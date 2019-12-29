وظائف إدارية وهندسية وتقنية شاغرة في شركة المياه الوطنية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المياه الوطنية، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وتقنية شاغرة (للرجال والنساء) حديثي التخرج، للعمل بالشركة في المدن التالية (الرياض، الطائف)، عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

1- أخصائي علاقات عامة (للجنسين – الرياض – وظيفتان):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (إدارة عامة).

– وصف التدريب (تخطيط حملات العلاقات العامة ومبادرات التواصل الخاصة بالمنشأة، وتنفيذها، وترتيب الردود على المسائل التي تؤثر في الصورة العامة للمنشأة)، وللتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا

2- أخصائي تدريب (للرجال – الطائف):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (إدارة أعمال).

– وصف التدريب (وضع برامج التدريب والتطوير في المنشأة والعمل على تيسيرها وتقييمها، ودعم المنشأة في تطوير المواهب وتعزيز مهارات الموظفين وكفاءاتهم)، والتقديم عبر اضغط هنا

3- أخصائي موارد بشرية (للرجال – الطائف):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال).

– وصف التدريب (تنفيذ أنشطة الموارد البشرية داخل المنشأة أو وحدة العمل، وتقديم الخدمات المطلوبة، بما في ذلك إدارة الأداء)، والتقديم عبر: اضغط هنا

4- مهندس مدني (للرجال – الرياض – وظيفتان):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (هندسة مدنية).

– وصف التدريب (دراسة المنشآت الهندسية المدنية، وتصميمها. تقديم المشورة بشأن النواحي التقنية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنشاء والتشغيل والصيانة)، والتقديم عبر: اضغط هنا

5- مهندس كهربائي (للرجال – الرياض – وظيفتان):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (هندسة كهربائية).

– وصف التدريب (دراسة المعدات والنظم الكهربائية وتصميمها، وتقديم المشورة بشأن النواحي التقنية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنتاج والتركيب والصيانة)، والتقديم عبر: اضغط هنا

6- مُحلل نظم تقنية المعلومات (للجنسين – الرياض):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (نظم معلومات).

– وصف التدريب (تطوير نظم جديدة لتقنية المعلومات وتحسين النظم الحالية، وجمع الاحتياجات وفهم المتطلبات وتصميم النظم)، والتقديم من خلال: اضغط هنا

7- مسؤول نظم (للجنسين – الرياض):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (نظم معلومات).

– وصف التدريب (تخطيط قواعد استخدام النظم وتنسيقها وتنفيذها، وضمان سلامة النظام عن طريق التدابير الأمنية)، والتقديم عبر: اضغط هنا

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه، ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، وأن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.