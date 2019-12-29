مقارنة بين أحلام وأصالة بسبب عودة عزيزة جلال

الرياض(صدى):

أشادت الفنانة الإماراتية أحلام بعودة الفنانة المغربية عزيزة جلال إلى الغناء بعد غياب دام 34 عاما؛ ليقارنها البعض بتصرف الفنانة السورية أصالة نصري مع الفنانة المغربية.

وتورطت أصالة في “لايك” لبوست على منشور في “إنستجرام ” لدى الشاعرة بروين حبيب والتي نشرت تعليقا انتقدت فيه عودة عزيزة جلال للغناء؛ لتتعرض لانتقادات حادة متهمين إياها بالتقليل من قيمة عزيزة جلال وبالإساءة إليها.

ومن جانبها، حذفت أصالة الإعجاب وعلقت: ” عودة السيدة عزيزة جلال فيها الكثير من المشاعر الطيبة، آخرها أداؤها كيفما كان، فهذه هي المرة الأولى التي تغني فيها، بعد انقطاع سنين، وهذا ليس أمرا سهلا، لقد عرفتها من قرب وسحرتني بطيبتها وحلاوة طبعها، وأنا من أوائل المشجعين لعودتها، والقادم بلا شك أجمل “.

وفي السياق نفسه، علقت أحلام على صورتين لعزيزة جلال قائلة: ” عندما تغني عزيزة جلال فهي لم تغيب إنما غاب بغيابها الزمن الجميل أحسنتي وأطربتي أستاذة الفن الجميل عزيزة جلال ” .