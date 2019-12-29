مؤطر يهتك عرض طفلة قاصر في بيت الزوجية بداعي مشاركته بأعمال جمعوية 

مليكة فؤاد(صدى):

أقدم مؤطر علي اغتصاب طفلة قاصر بعدما استدرجها إلى بيت الزوجية مستغلا كل مرة غياب الزوجة، بدواعي مشاركته في أعمال جمعوية، ليقوم بالتغرير بها.

وتفصيلا، تفاجأت إحدى قريبات الطفلة، برسائل ذات إيحاءات جنسية علي هاتف الطفلة مرسلة من طرف الفاعل الجمعوي، وعندما علم والد الطفلة بما حدث من اغتصاب بابنته تقدم بشكوى لدى وكيل الملك بمحكمة استئناف طنجة بالمغرب.

وطلب أقارب الضحية بإرسال لجنة طبية مختصة للجمعية من أجل كشف الحقيقة، والنزول بأقصى العقوبات في حق المؤطر المغتصب.