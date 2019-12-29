فتاة كويتية تتهم شابًا باستغلال صورتها في الترويج لمواد جنسية

خالد الظفيري(صدى):

كشفت مصادر محلية كويتية، عن لجوء فتاة كويتية إلى الشرطة؛ حيث قدمت بلاغًا ضد شاب تتهمه فيه باستغلال صورتها الخاصة، للتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إنشاء حساب يحمل الصورة وينشر مواد جنسية.

وادعت الفتاة أن الشاب يريد التشهير بها؛ نافيةً كونها ساهمت بأي شكل في حصوله على صورتها الخاصة، كما طالبت بمحاسبته على انتحال شخصيتها والإساءة لها.

وناشدت الفتاة الجهات المعنية في الكويت، بحمايتها من أي تبعات مترتبة على استخدام تلك الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث استغلها المتهم في وضعها على حساب ينشر بعض الإعلانات لمواد جنسية محظورة.