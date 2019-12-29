تنفيذ فرضية لإنقاذ شخص سقط من مرتفع في منتزه الأمير سلطان بالفرعاء

محمد بن طحيطح(صدى):

نفذت الدفاع المدني بأبها اليوم (الاحد) فرضية لإنقاذ شخص سقط من مرتفع في منتزه الأمير سلطان بالفرعاء.

وشملت جوانب الفرضية الانتقال السريع إلى موقع الحدث، وتقييم الموقف وإيضاح الصورة العامة عن الحدث، بمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ مثل الهلال الأحمر والأمن العام والمرور وغيرها، وذلك من خلال تطبيق خطة الإخلاء الطبي في موقع الحادث الافتراضي، وكذلك خطة الإسناد البشري.

وحددت فرضية سقوط احد الاشخاص من احدي المرتفاعات منتزة الامير سلطان بالفرعاء ، وذلك للوقوف علي الجاهزية البشرية والمعدات وايضا الاستجابة السريعة.