الاتحاد والوحدة الإماراتي يتنافسان على قائد ايك اليوناني

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن منافسة بين ناديي الاتحاد والوحدة الإماراتي، لضم قائد فريق ايك اثينا، بيتروس مانتالوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأعرب مسئولو الوحدة الإماراتي، رغبتهم في ضم اللاعب، وقدموا عرضًا، إلا أن العرض ليس مرضيًا لإدارة ايك، في حين اهتم مسئولو الاتحاد بالتفاوض مع إدارة ايك لبيع اللاعب مقابل 6 ملايين يورو

ويذكر أن مانتالوس “28 عامًا”، اللاعب قد شارك في 17 مباراة خلال الموسم الجاري، في مختلف البطولات، وأحرز 8 أهداف وصنع 7 آخرين.