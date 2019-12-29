جلسه رومانسية على كورنيش جازان تنتهي بخلاف

خاص(صدى):

شهد كورنيش مدينة جيزان، واقعة مؤسفة لزوجين حديثي الزواج؛ حيث كان الزوجان في أتم إنسجامها مستمتعين بالجلوس على الكورنيش والهواء العليل والأجواء الرومانسية التي تغلفها.

ولكن لم يستمر هدوء الزوجين السعيدين كثيرًا؛ حيث انتهت الجلسة الرومانسية بخلاف لم يتضح للمتواجدين بالكورنيش معرفة أسبابه، وذلك بعد أن قامت الفتاة مسرعة تجاه المركبة التي أقلتهما وهي تصرخ.

وأخذت الفتاة تصرخ في وجه زوجها قائلة أنها سئمت منه، ونادمة أشد الندم على ارتباطها به، وذلك في الوقت الذي حاول فيه الشاب السيطرة على الموقف بعد أن شعر بالحرج من نظرات المتنزهين؛ في واقعة أثارت دهشة الحضور الذين أخذوا يرددون في أنفسهم: ” عين وما صلت على النبي “.