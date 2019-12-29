بالصور.. برلمانية هولندية تظهر بملابس خادشة للحياء

أمستردام(صدى):

ظهرت نائبة تخوض الانتخابات في هولندا، بملابس خادشة للحياء، ما عرضها للسخرية والانتقادات ضد الملابس غير الملائمة لوضعها الاجتماعي والسياسي.

وكشفت صحف هولندية، أن المرشحة ميلا واختيارها للملابس أصبح حديث اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ارتداء ” سترة صغيرة ” خلال حضورها عرض المواهب في برنامج ” The Voice” النسخة الهولندية.

ومن جانبها، علقت أليشا رامشاران، البالغة من العمر 24 عامًا، صديقة المرشحة، على الواقعة مؤكدة أنه من المضحك أن الكثير من الناس لديهم رأي حول صديقتها؛ فيما أنها ترى الألوان متطابقة ومتناسقة تمامًا ولا ترى أي عيب بالملابس المثيرة للجدل.